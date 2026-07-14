Çin'den Japonya'ya Protesto: Güney Çin Denizi Kararına Tepki - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Protesto: Güney Çin Denizi Kararına Tepki

14.07.2026 17:10
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Çin, Japonya'nın Güney Çin Denizi tahkim kararına karşı protesto etti, bu kararın geçersiz olduğunu vurguladı.

TOKYO, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, Japonya Dışişleri Bakanı'nın 10 yıl önce verilen sözde "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nı" yeniden gündeme getirmesi ve Japonya'nın bu konuda bazı ülkelerle birlikte ortak bildiri yayımlaması hakkında diplomatik girişimlerde bulunarak güçlü protestolarını iletti.

Çin'in Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shi Yong, resmi protestosunu pazartesi günü Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanus İşleri Bürosu Genel Direktörü Kanai Masaaki'ye iletti.

Çin tarafı, sözde "tahkim" kararının, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin dokunulmazlık ve otoritesini ciddi şekilde zedelediğini ve uluslararası hukukun üstünlüğüne ciddi bir darbe vurduğunu vurguladı.

Söz konusu kararın, özü itibarıyla yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve bağlayıcılığı bulunmadığını belirten büyükelçilik, Çin'in bu karardan kaynaklanan hak iddiaları ve eylemlere karşı olduğunu ve bu tür hiçbir iddia ve eylemi asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Çin tarafı, bu kararın hiçbir koşulda Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Japonya'nın, Güney Çin Denizi meselesi konusunda tarihi sorumlulukları olduğunu ve bu sorumlulukları hiçbir zaman dikkate almadığını vurgulayan büyükelçilik, bu yüzden Japonya'nın bu konuda yargıda bulunma pozisyonunda olmadığını belirtti.

Güney Çin Denizi meselesine sürekli müdahalede bulunması ve söz konusu yasadışı ve geçersiz kararı siyasi olarak manipüle etmesi de dahil olmak üzere, Japonya'nın kabul edilemez söz ve eylemlerinin, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene ve uluslararası hukukun üstünlüğüne meydan okuduğunu, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltaladığını ve bölge ülkelerinin ortak çıkar ve beklentilerine aykırı düştüğünü belirten Çin tarafı, söz konusu söz ve eylemlerin, bölge ülkeleri arasında ve uluslararası toplumda teyakkuzda olma durumunu artırdığını da ifade etti.

Çin Büyükelçiliği, Japonya'nın provokasyonlarına kararlı ve güçlü şekilde karşı çıkacaklarını ve toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlı şekilde koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Protesto: Güney Çin Denizi Kararına Tepki - Son Dakika

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