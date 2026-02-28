Çin'den Kanada'ya Ek Gümrük Vergisi Askıya Alındı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 1 Mart-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Kanada'dan yapılan belirli ithalata uygulanan ek gümrük vergilerinin askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu vergiler, daha önce başlatılan bir ayrımcılık karşıtı soruşturmanın ardından yürürlüğe konulmuştu.

Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'nun açıklamasına göre, Kanada'dan ithal edilen yağlı küspe ve bezelyeye uygulanan yüzde 100, ıstakoz ve yengece uygulanan yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergileri belirtilen dönemde askıya alınacak.

Bakanlık ayrıca, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi amacıyla Çin ve Kanada'nın elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri ile tarım ve su ürünleri gibi alanlardaki ekonomik ve ticari meseleleri uygun şekilde ele almak üzere özel düzenlemeler yaptığını bildirdi.

Açıklamada, Kanada hükümetinin kısa süre önce Çin menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinde kısmi düzenlemeye gitmesinin, Çin'in karşı önlemlerini gözden geçirmesi için gerekli koşulları oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlık, Çin'in ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla Kanada ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin, Eylül 2024'te Kanada'nın kısıtlayıcı önlemlerine karşı ayrımcılık soruşturması başlatmış, 8 Mart 2025'te ise belirli Kanada mallarına ek gümrük vergisi şeklinde karşı önlemler uygulama kararı almıştı. Bu kapsamda 20 Mart 2025 itibarıyla Kanada menşeli kolza tohumu yağı, yağlı küspe ve bezelyeye yüzde 100, bazı su ürünleri ile domuz etine ise yüzde 25 oranında ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.