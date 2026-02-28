Çin'den Kanada'ya Ek Gümrük Vergisi Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Kanada'ya Ek Gümrük Vergisi Askıya Alındı

28.02.2026 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Kanada'dan yapılan belirli ithalatlara ek gümrük vergilerini 2026'ya kadar askıya aldı.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, 1 Mart-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Kanada'dan yapılan belirli ithalata uygulanan ek gümrük vergilerinin askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu vergiler, daha önce başlatılan bir ayrımcılık karşıtı soruşturmanın ardından yürürlüğe konulmuştu.

Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'nun açıklamasına göre, Kanada'dan ithal edilen yağlı küspe ve bezelyeye uygulanan yüzde 100, ıstakoz ve yengece uygulanan yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergileri belirtilen dönemde askıya alınacak.

Bakanlık ayrıca, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi amacıyla Çin ve Kanada'nın elektrikli araçlar, çelik ve alüminyum ürünleri ile tarım ve su ürünleri gibi alanlardaki ekonomik ve ticari meseleleri uygun şekilde ele almak üzere özel düzenlemeler yaptığını bildirdi.

Açıklamada, Kanada hükümetinin kısa süre önce Çin menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük vergilerinde kısmi düzenlemeye gitmesinin, Çin'in karşı önlemlerini gözden geçirmesi için gerekli koşulları oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlık, Çin'in ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla Kanada ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin, Eylül 2024'te Kanada'nın kısıtlayıcı önlemlerine karşı ayrımcılık soruşturması başlatmış, 8 Mart 2025'te ise belirli Kanada mallarına ek gümrük vergisi şeklinde karşı önlemler uygulama kararı almıştı. Bu kapsamda 20 Mart 2025 itibarıyla Kanada menşeli kolza tohumu yağı, yağlı küspe ve bezelyeye yüzde 100, bazı su ürünleri ile domuz etine ise yüzde 25 oranında ek vergi uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Kanada'ya Ek Gümrük Vergisi Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:22:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin'den Kanada'ya Ek Gümrük Vergisi Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.