Çin'den Kırgızistan ve Vietnam'a Vizesiz Seyahat İmkanı

Çin, seyahatlerde 10 güne kadar vizesiz geçiş olanağı tanıdığı ülkelere Kırgızistan ve Vietnam'ı da dahil ettiğini bildirdi.

Ulusal Göçmenlik İdaresinden (NIA) Çin'in vizesiz geçiş programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kırgızistan ve Vietnam'ın da eklenmesiyle 10 günlük vizesiz geçiş programındaki ülkelerin sayısı 57'ye ulaştı.

Program kapsamındaki ülkelerin vatandaşları, üçüncü bir ülke veya bölgeye geçişlerinde Çin'de 10 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

Çin, Kovid-19 salgını sonrası azalan yurt dışından seyahatleri canlandırmak üzere Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına bazı bölgelerde 72 saat, bazı bölgelerde 144 saat vizesiz geçiş imkanı tanımış, serbest geçiş süresi Aralık 2024'te 240 saate çıkarılmıştı. Geçen yıl Endonezya'nın eklenmesiyle vizesiz geçiş programındaki ülkelerin sayısı 55'e ulaşmıştı.

Pekin yönetimi yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmak amacıyla bazı ülkelerin vatandaşlarına da vize muafiyeti getirmişti. Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresi 30 güne yükseltilirken, programa dahil edilen ülkelerin sayısı 49'a ulaşmıştı.

Bunlar dışında, serbest ticaret limanı haline getirilen ülkenin güneyindeki Haynan Adası için de 61 ülkenin vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat olanağı tanınıyor.