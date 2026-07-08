Çin'den Kongo'ya Ebola Desteği - Son Dakika
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Çin'den Kongo'ya Ebola Desteği

Çin\'den Kongo\'ya Ebola Desteği
08.07.2026 13:45
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Kongo Sağlık Bakanı, Ebola ile mücadelede Çin'in sağladığı desteği vurguladı ve işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

KİNŞASA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel-Roger Kamba, halk sağlığı sorunları karşısında Çin'in kendilerine kararlı destek verdiğini söyledi.

Kamba salı günü Çin'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Zhao Bin ve ülkenin Ebola ile mücadelesine destek veren Çinli tıp uzmanlarıyla bir araya geldi.

Ebola ile mücadelelerinin kritik aşamasında tıp uzmanları gönderen Çin hükümetine müteşekkir olduklarını belirten Kamba, salgının zorlu bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kamba, salgın önleme, kontrol ve halk sağlığı acil müdahale kapasitelerini güçlendirecek tatbiki destek sağlayan Çin'in taahhütlerini yerine getirdiğini ve verdiği sözleri tuttuğunu vurguladı.

Kamba, salgının takibi, bilimsel araştırma, klinik tedavi ve personel eğitimi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını da dile getirdi.

Zhao ise Çin ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında köklü bir geleneksel dostluk olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin yarım asırdan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

Ebola salgınının sadece Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde değil, tüm bölgede ve dünyada da halk sağlığını ilgilendirdiğine dikkat çeken Zhao, herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşasını savunan Çin'in, salgının seyrine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin gerçek ihtiyaçlarına göre kapasite dahilinde destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ülkeye gelen ikinci Çinli uzman grubunun başkanı olan Gu Zhiqiang da ekip üyelerinin salgın önleme ve kontrolü konusunda zengin deneyime sahip olduğunu söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin düzenlemeleri ve müdahale sistemi çerçevesinde çalışacaklarını kaydeden Gu, salgın değerlendirme, laboratuvar testleri, hasta tedavisi, enfeksiyon önleme ve kontrolü, liman sağlık karantinası ve personel eğitimi alanlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile etkileşim ve işbirliğini güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Cuma günü başkent Kinşasa'ya ulaşan ekip, ilk grubun görevini devralacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Kongo'ya Ebola Desteği - Son Dakika

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