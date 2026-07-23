Çin\'den Körfez Gerilimi Uyarısı

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Körfez bölgesinde gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, ilgili taraflara sükuneti koruma, itidalle hareket etme, çatışmalara son verme ve temas ve diyaloğu yeniden başlatma çağrısı yaptı.