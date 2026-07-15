Çin\'den Küba\'ya Destek

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını ve dış müdahalelere karşı çıkmasını kararlılıkla desteklediklerini belirterek, uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Küba'ya 60 yılı aşkın süredir kapsamlı bir abluka ve yasadışı yaptırımlar uyguladığını, bunun da Küba halkına zarar verdiğini söyledi. Lin, ABD'nin son dönemde Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını artırarak halkın temel geçim kaynaklarını ciddi şekilde baltaladığını ve uluslararası toplumun büyük tepkisini çektiğini sözlerine ekledi.

Lin, ABD tarafına uluslararası toplumun haklı tepkilerine kulak verme, Küba'ya yönelik abluka ve baskılarını derhal sonlandırma, Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkını ihlal etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.