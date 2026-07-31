Çin\'den Küresel Kalkınma Vurgusu

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in sorumluluk sahibi büyük ülke rolünü üstlenmeye devam edeceğini, kendi kalkınmasını tüm ülkelerin ortak kalkınmasıyla yakından ilişkilendireceğini ve küresel kalkınmaya katkı sağlayan bir destekçi olarak hareket edeceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü başkent Beijing'de düzenlenen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Beşinci Yılı Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Çin tarafından beş yıl önce önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin, küresel kalkınmayı canlandırmak için kendi çözümünü ve katkısını sunduğuna dikkat çeken Wang, son beş yılda çeşitli alanlardaki işbirliği mekanizmalarının istikrarlı şekilde geliştiğini ve tatbiki başarıların ardı ardına hayata geçirildiğini belirtti.

Mevcut istikrarsız ve iç içe geçmiş uluslararası durumda Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin güncel öneminin daha da belirgin hale geldiğini ekleyen Wang, tüm tarafların kalkınma bayrağını el üstünde tutması ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Birleşmiş Milletler kalkınma gündemiyle uyumunu kararlılıkla teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Wang, birlik ve işbirliğinin artırılıp barışçıl bir kalkınma ortamının yaratılması çağrısında bulundu. Bakan, eyleme yönelik çabaların birleştirilip BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasının hızlandırılmasını, açıklık ve karşılıklı öğrenmenin teşvik edilip yenilikçi kalkınma ivmesinin güçlendirilmesini ve çok taraflılığın benimsenip küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesini istedi.

Toplantıya üst düzey BM yetkilileri, Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostlar Grubu üye devletlerinin Çin'deki diplomatik temsilcileri ve BM kalkınma sisteminin Çin ofislerinin temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantıya katılan tüm taraflar, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin son beş yıl içinde elde ettiği verimli sonuçlardan övgüyle söz ederken, uluslararası kalkınma işbirliğinin teşvik edilmesinde öncü rolünden dolayı Çin'e takdirlerini dile getirdi ve Çin ile kalkınma işbirliğini derinleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.