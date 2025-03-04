Çin'den Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi - Son Dakika
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Çin'den Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi

Çin, yapay zeka inovasyonunu eşitlikçi hale getirmek için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

04.03.2025 11:51
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BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, teknolojik uçurumun kapatılmasına yardımcı olmak ve bilimsel ve teknolojik inovasyonun zengin ülkeler ve varlıklı kişilerin elinde bir oyuncak haline dönüşmesini önlemek amacıyla Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdiklerini söyledi.

Çarşamba günü başlaması planlanan kongre oturumunun açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lou, "Çin, yasalara uygun olarak veri gizliliği ve güvenliğini korumaktadır. Öte yandan Çin, ulusal güvenlik kavramının gereğinden fazla genişletilmesine ve ekonomik ve teknolojik konuların siyasallaştırılmasına da karşıdır" diye konuştu.

Lou, yapay zekanın sağlıklı gelişimini teşvik etmek, dünyanın ekonomik büyümesine güç vermek ve tüm dünyadaki insanların refahını artırmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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