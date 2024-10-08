Çin'den Lübnan'a Acil Tıbbi Yardım

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, Lübnan hükümetinin talebi üzerine Lübnan'a acil insani tıbbi malzeme gönderecek.
Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, Salı günü yaptığı açıklamada Lübnan ve İsrail arasında son günlerde tırmanan çatışmaların, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen iletişim cihazı patlamalarının ve İsrail hava saldırılarının çok sayıda can kaybına yol açtığını belirterek Çin'in Lübnan'a yardımda bulunacağını ifade etti.
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