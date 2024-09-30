Çin'den Lübnan'a Destek Açıklaması - Son Dakika
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Çin'den Lübnan'a Destek Açıklaması

Çin, Lübnan'ın egemenliğine yönelik ihlalleri kınadı ve bölgedeki gerilimin tırmanmasına karşı uyarıda bulundu.

30.09.2024 12:48
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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğine yönelik ihlallere karşı olduklarını ve masum sivillere yönelik her türlü eylemi kınadıklarını söyledi.

Sözcü söz konusu açıklamayı Pazar günkü basın toplantısında, İsrail'in 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ı öldürmesine ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduklarını kaydeden sözcü, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğine yönelik ihlallere, masum sivillere yönelik her türlü eyleme ve düşmanlığı körükleyen ve bölgesel gerilimi tırmandıran hareketlere karşı olduklarını vurguladı.

Sözcü, İsrail başta olmak üzere ilgili tarafları durumu yatıştırmak ve çatışmanın tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek üzere derhal harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan ve İsrail arasındaki gerginliğin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisiyle ortaya çıktığını vurgulayan sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının uygulanması, Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasının acil öncelikler olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Lübnan'a Destek Açıklaması - Son Dakika

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