Çin'den Lübnan'a Destek Mesajı

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğine yönelik her türlü ihlale karşı olduklarını söyledi.

Lin, bu açıklamayı Perşembe günkü basın toplantısında, Lübnan'da patlayan iletişim cihazlarıyla ilgili bir soruya yanıt olarak yaptı. Söz konusu patlamalarda şu ana kadar 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken 3.000'den fazla kişi de yaralandı.

Lin, bu olaylar hakkında büyük endişe duyduklarını ve Lübnan'ın egemenlik ile güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını belirtti.

Sözcü, olayların bölgedeki gerilimleri tırmandırma ihtimali konusunda endişe duyduklarını ve ilgili tüm taraflara Ortadoğu'daki barış ve istikrarı etkin şekilde sürdürme çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.