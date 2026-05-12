Çin\'den Macaristan Başbakanı\'na Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Macaristan Başbakanı olarak göreve başlayan Peter Magyar'a kutlama mesajı gönderdi.

Li salı günü gönderdiği mesajında, Macaristan'ı her zaman Avrupa'daki önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Çin Başbakanı, iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, karşılıklı siyasi güveni artırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Macaristan ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Macaristan ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.