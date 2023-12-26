 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'den, Mekong Deltası'nda "sınır aşan suçlarda işbirliği" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'den, Mekong Deltası'nda "sınır aşan suçlarda işbirliği" çağrısı

Çin Başbakan Li Çiang, Mekong Nehri havzasında yer alan Hindiçini ülkelerine ortak güvenlik operasyonlarına hız vererek yasa dışı kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarla birlikte mücadele mesajı verdi.

Çin\'den, Mekong Deltası\'nda "sınır aşan suçlarda işbirliği" çağrısı
26.12.2023 - 04:48,
Abone Ol

Çin Başbakan Li Çiang, Mekong Nehri havzasında yer alan Hindiçini ülkelerine ortak güvenlik operasyonlarına hız vererek yasa dışı kumar, internet ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlarla birlikte mücadele mesajı verdi.

Başbakan Li, Çin, Vietnam, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Tayland'ın yer aldığı Lacang-Mekong İşbirliğinin (LMC) 4. Liderler Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. ???????

Li'nin, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing ile eş başkanlığını yaptığı toplantıya, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh katıldı.

Konuşmasında bölge ülkelerinin ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenlik için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Li, "Ortak güvenlik yönetimimizi güçlendirmeli, Mekong Deltası'ndaki asayiş operasyonlarını derinleştirerek kumar ve dolandırıcılık gibi siber suçların başını ezmeliyiz." ifadesini kullandı.

Çin'in son dönemde bölgede vatandaşlarını hedef alan sınır aşan suçlarla mücadele çabalarına verdiği gözleniyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ağustosta yayımladığı rapora göre Myanmar'da 120 bin, Kamboçya'da 100 bin Çin vatandaşının insan kaçakları ve suç şebekelerinin elinde çevrimiçi dolandırıcılık faaliyeti yürütmeye zorlandığı tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Myanmar'ın kuzeyinde yoğunlaşan suç faaliyetleriyle mücadele için sınır aşırı işbirliği artırırken Myanmar makamları, eylülden bu yana aralarında şebeke liderlerinin finansörlerin olduğu 31 bin şüpheliyi Çin'e iade etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Mekong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den, Mekong Deltası'nda 'sınır aşan suçlarda işbirliği' çağrısı - Son Dakika


00:48
510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit

Son Dakika
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 05:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'den, Mekong Deltası'nda "sınır aşan suçlarda işbirliği" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement