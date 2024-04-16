Çin'den Meksika'ya Sınır Ötesi E-Ticaret Ürünleri İçin Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

Güncel

NANJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Wuxi kentinden 54,6 ton sınır ötesi e-ticaret ürünü yüklü bir uçak, Salı günü Meksika'nın başkenti Meksiko'ya doğru yola çıktı.

Sefer, Jiangsu'yu Latin Amerika'ya bağlayan ilk direkt hava kargo rotası olma özelliği taşıyor.

MasAir havayollarına bağlı uçaklarla yapılacak seferler Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek.

Yeni rota üzerinden, ağırlıklı olarak sınır ötesi e-ticaret ürünleri ihraç edilecek, ithal edilecek ürünler ise otomobil parçalarından oluşacak.

Wuxi Gümrük İdaresi yetkilisi Li Yufeng'e göre rota, Wuxi'nin sınır ötesi e-ticaretinin yanı sıra tüm Yangtze Nehri Deltası bölgesinin kalkınmasına yeni bir canlılık kazandıracak.