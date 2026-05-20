Çin'den Nadir Toprak İhracatı Açıklaması

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi, nadir toprak elementleri ile kritik öneme sahip diğer madenlere yönelik ihracat kontrollerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uyguladıklarını ve sivil kullanım amaçlı olan ve kuralları karşılayan lisans başvurularını değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Çinli yetkili, çarşamba günü ABD'nin kritik madenlere ilişkin son açıklamalarını değerlendirirken, kısa süre önce gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişarelerinin ön sonuçlarına dair de bilgi verdi.

Yetkili, "Çin, iki ülke şirketleri arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin teşvik edilmesi ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenli ve istikrarlı işleyişinin sağlanması için elverişli koşulların ortaklaşa oluşturulması amacıyla ABD ile çalışmaya isteklidir" dedi.