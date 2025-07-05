Çin'den Nükleer Çağrı: Savaş Çözüm Değil

PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın nükleer programı meselesinin savaşla çözüme kavuşturulamayacağını ve önleyici saldırıların meşruiyetten yoksun olduğunu belirterek, güç kullanımının gerçek barışı sağlayamayacağını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Paris'te Fransız mevkidaşı Jean- Noel Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin konuşan Wang, İsrail ile İran arasındaki son askeri çatışmanın tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Askeri gücün kötüye kullanılmasının yalnızca daha fazla çatışmaya ve nefrete yol açacağını kaydeden Wang, ABD tarafından egemen bir ulusun nükleer tesislerinin açıkça bombalanmasının kötü bir emsal teşkil ettiğine dikkat çekti.

Wang söz konusu eylemlerin nükleer felakete yol açması halinde, sonuçlarına tüm dünyanın katlanacağı uyarısında bulundu.