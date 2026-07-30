Çin'den Nükleer Silahlar için Ortadan Kaldırma Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, nükleer silahların bütünüyle ortadan kaldırılmasını savunduklarını ve nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikası izlediklerini belirtti.

Mao, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, nükleer silah kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 30 yıl boyunca Çin'in nükleer deneme moratoryumu taahhüdünü yerine getirdiğini vurgulayan Mao, nükleer testlerin yasaklanmasına ilişkin uluslararası çabaları aktif olarak desteklediğini söyledi.

Çin'in Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) ilk imzacılarından biri olarak anlaşmanın evrenselliğini ve otoritesini korumaya önemli katkılar sağladığına işaret eden Mao, Çin'in nükleer politikasının "yüksek derecede istikrar, süreklilik ve öngörülebilirlik" gösterdiğini dile getirdi.

Mao, şunları kaydetti:

"Nükleer silahların tamamen yasaklanmasını ve bütünüyle ortadan kaldırılmasını savunuyoruz. Nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikası izliyoruz ve nükleer silaha sahip olmayan devletlere veya nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı nükleer silah kullanmayacağımızı veya kullanma tehdidinde bulunmayacağımızı koşulsuz olarak taahhüt ediyoruz."

Çin'in ulusal güvenliği korumak için gerekli olan asgari düzeyde nükleer kapasiteyi muhafaza ettiğini vurgulayan Mao, bir öz savunma nükleer stratejisi izlediğini ve hiçbir şekilde nükleer silahlanma yarışına girmediğini savundu.