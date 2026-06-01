Çin'den NYT'ye Taiwan Tepkisi

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, New York Times'ın Taiwanlı yetkililere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı söylemlerini yaymak için platform sunmasına ve Çin'in Taiwan bölgesini açıkça "ülke" olarak nitelendirmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında bunun, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderdiğini belirtti.