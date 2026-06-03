Çin'den Orta Doğu Gerilimi Uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Orta Doğu Gerilimi Uyarısı

03.06.2026 18:06
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Çin, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısı sonrası bölgede artan gerilimden endişe ediyor.

Çin, ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği hava saldırısı ve İran'ın buna misilleme olarak Körfez ülkeleri Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesinden endişeli olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in mevcut durumdan derin endişe duyduğunu belirten Sözcü Mao, "Daha fazla çatışma kimsenin çıkarına hizmet etmez." dedi.

Mao, tarafların ateşkese uyup müzakereleri sürdürerek barış fırsatını değerlendirmesini, sorunlarını siyasi ve diplomatik araçlarla çözerek kısa zamanda kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşmasını umduklarını belirtti.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından bu sabah Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine düzenlediği saldırılarının, Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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