Çin'den Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı

24.03.2026 12:11
Çin'in Ortadoğu Temsilcisi Zhai Jun, bölge ülkelerinden ateşkes talep etti ve diyalog önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, bölge ülkelerinin, savaşın neden olduğu etkilerden dolayı derin endişe duyduğunu ve bir an önce ateşkes yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Zhai bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, son dönemde bölgede Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret ederek, hem bu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla hem de Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği genel sekreterleriyle bölgedeki durum hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Zhai, İranlı yetkililerle de kapsamlı görüşmeler yaptığını ifade etti.

Ziyaretlerini savaşın tırmanıp yayıldığı bir dönemde yaptığına dikkat çeken Zhai, bölge ülkelerinin, askeri olmayan hedeflere, özellikle de geçim kaynakları ve enerji altyapılarına haksız saldırılar düzenlenmemesi ve halkın can güvenliği ve emniyetinin korunması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Zhai, "Tüm taraflar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına karşı çıkıyor ve boğazın, küresel enerji güvenliği ve tedarik zincirinin istikrarı açısından hayati önem taşıdığına inanıyor. Boğazın kapalı kalmaya devam etmesi halinde herkes, ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Zhai, bölge ülkelerinin İran'ı göz ardı edilemeyecek bir komşu olarak gördüklerini dile getirdi. Çinli diplomat, bu ülkelerin, İran'ın komşu ülkelere saldırmayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Zhai, bölge ülkelerinin, Çin'in mevcut duruma ilişkin adil tutumu ve çatışmaların başlamasından bu yana sürdürdüğü diplomatik arabuluculuğu büyük takdirle karşıladığını ve Çin'in bölgedeki gerginliğin düşürülmesinde daha büyük bir rol üstlenmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

