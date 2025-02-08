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Çin'den Panama'ya Tepki

Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi mutabakatını feshetme kararına üzüntüyle yanıt verdi.

08.02.2025 16:47
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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhao Zhiyuan, Panama'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin'le işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı'nı yenilememe kararına yönelik memnuniyetsizliklerini Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Panama'nın Beijing Büyükelçisi Miguel Humberto Lecaro Barcenas'a iletti.

Zhao cuma günü yaptığı açıklamada Panama'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi Mutabakat Zaptı'nı feshetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Zhao, inisiyatif çerçevesinde Çin ile Panama arasındaki pragmatik işbirliğinin, çeşitli sektörlerde hızla geliştiğini ve bir dizi verimli sonuç elde ederek Panama ve halkına somut faydalar sağladığını vurguladı.

150'den fazla ülkenin aktif olarak inisiyatife katıldığını ve elde edilen başarıların Panama'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin halklarına fayda sağladığını söyleyen Zhao, "İnisiyatiften ayrılma ve Çin ve Panama halklarının beklentileri aleyhinde adım atma girişimleri Panama'nın hayati çıkarlarıyla örtüşmemektedir" dedi.

Zhao, Panama'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ve her büyüklükteki ülke arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve taahhütlerde güvenilir olma ilkelerini savunduklarını ifade etti.

Zhao, ABD'nin Çin-Panama ilişkilerini kasıtlı olarak zedelemesine ve inisiyatif çerçevesindeki işbirliğini baskı ve tehditlerle itibarsızlaştırıp bozmasına kararlı şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Çin-Panama ilişkilerinin hiçbir zaman herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın bu ilişkileri sekteye uğratmaması gerektiğini vurgulayan Zhao, Panama'nın dış müdahaleleri reddedip ikili ilişkilerin genel durumu ve iki halkın uzun vadeli çıkarları temelinde doğru kararı vermesi temennisinde bulundu.

Lecaro ise Panama'nın Çin ile ilişkilerine değer verdiğini ve vakit geçirmeksizin Panama hükümetine durumu ileteceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Panama'ya Tepki - Son Dakika

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