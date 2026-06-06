Çin\'den Slovenya Başbakanı\'na Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Slovenya Başbakanı olarak göreve başlayan Janez Jansa'ya kutlama mesajı gönderdi.

Li perşembe günü gönderdiği mesajında, uzun süredir geleneksel dostluk bağlarına sahip olan Çin ve Slovenya'nın karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve kazan-kazan işbirliğini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü şekilde sürdürdüğünü belirterek, Slovenya ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Li, Jansa ile sağlam bir çalışma ilişkisi kurmaya, geleneksel dostluğu ileriye taşımaya, politika iletişimini artırmaya, tatbiki işbirliğini genişletmeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.