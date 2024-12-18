Çin'den Suriye'de Barış Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Suriye'de Barış Çağrısı

Çin, Suriye'de barışın sağlanması için yapıcı rol oynamaya ve diyalog çağrısında bulundu.

18.12.2024 15:17
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Çin'in Suriye'de bir an önce barışın sağlanması ve istikrarın yeniden tesis edilmesini temenni ettiğini kaydederek bu doğrultuda yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını söyledi.

Geng salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye'de son dönemde köklü değişiklikler yaşandı ve Çin bu duruma büyük önem vermektedir" dedi.

"Suriye'deki güvenlik durumunda istikrarın sağlanması şart" diye vurgulayan Geng, ülkedeki ilgili tüm tarafları sükunet ve itidale, durumu tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya ve yeni çatışmaları önlemeye çağırdı.

Geng, tüm taraflardan sivillere yönelik saldırıların önlenmesi ve ülkedeki diplomatik misyonlar ile yabancı uyruklu kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbir almalarını istedi.

Geng, "Sosyal düzenin yeniden tesisi için gerekli koşulları oluşturmak üzere ülkedeki devlet kurumlarının faaliyetlerini sürdürmelerini, bölge ülkeleri başta olmak üzere nüfuz sahibi ülkelerin, Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasında yapıcı rol oymasını temenni ediyoruz" diye ekledi.

İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi ve yerleşimlerini genişletme iddiasıyla Golan Tepeleri'ndeki askerden arındırılmış tampon bölgeye girmesinden duydukları "ciddi endişeleri" dile getiren Geng, İsrail'i bu eylemlerine son vermeye çağırdı.

Geng, Çin'in uzun zamandır Suriye ile dostluk ve işbirliği politikası izlediğini, Suriye'nin içişlerine karışmadığını ve Suriye halkının seçimine saygı duyduğunu yineledi.

Suriye'nin bir an önce barışa kavuşması ve istikrarı yeniden tesis etmesi yönündeki samimi beklentisini ifade eden Geng, Çin'in "bu doğrultuda yapıcı rol oynamaya" hazır olduğunu söyledi.

Uzun vadeli çözümün, siyasi çözümün desteklenmesine bağlı olduğunu belirten Geng, Çin'in Suriye'yi 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması, iç siyasi sürecin Suriye'nin liderliğinde ve Suriye'nin sahipliğinde ilkesi doğrultusunda ilerletilmesi ve kapsayıcı diyalog yoluyla ulusal yeniden yapılandırma planının oluşturulması konularında desteklediğini kaydetti.

"Suriye'de ülke içi bölünme ve parçalanmayı önlemek için Suriye halkının iradesine saygı gösterilmeli" diyen Geng, BM'nin aktif arabuluculuk rolünü ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in tüm taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırma çalışmalarını desteklediklerini vurguladı.

Öte yandan terörizmle mücadelenin en temel konu olduğunun altını çizerek Suriye'yi her türlü terörizme ve aşırılık yanlısı güçlere karşı sağlam durmaya çağıran Geng, "Suriye toprakları, terörizmi desteklemek ya da diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmek için kullanılmamalı" dedi.

Geng, Suriye'deki köklü değişikliklerin ülke genelinde zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirmesi karşısında tüm taraflara, engelsiz insani yardım erişiminin sağlanması ve BM kuruluşlarının insani yardım operasyonlarının kolaylaştırılması çağrısında bulunarak, Suriye'ye uygulanan tek taraflı yaptırımların derhal kaldırılmasını istedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Suriye'de Barış Çağrısı - Son Dakika

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