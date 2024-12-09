Çin'den Suriye'ye Siyasi Uzlaşma Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Suriye'ye Siyasi Uzlaşma Çağrısı

Çin, Suriye'de siyasi uzlaşma ve istikrar için taraflara çağrıda bulundu.

09.12.2024 14:16
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Çin, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de taraflara en kısa zamanda siyasi uzlaşma sağlayarak ülkede istikrarı tesis etmeleri çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in ülkedeki durumu yakından izlediğini ifade eden Sözcü Mao, "Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının çıkarını göz önünde bulundurur ve siyasi bir uzlaşmayı en kısa sürede sağlayarak ülkede istikrarı yeniden tesis eder." dedi.

Mao, AA muhabirinin, on binlerce Suriyelinin öldüğü, milyonlarcasının yerinden edildiği 13 yılık iç savaşın ardından sona eren Beşşar Esed iktidarı sonrası Çin'in ülkenin geleceğini nasıl gördüğü sorusuna, "Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar vermelidir. Umarız ilgili taraflar, Suriye halkının temel ve uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur." şeklinde yanıt verdi.

Çin'in, Suriye'de Beşşar Esed rejimine dost ülkelerden biri olarak bilindiği savına karşı çıkan Mao, "Çin'in Suriye ile dostane ilişkileri, Suriye halkının tümüyle ilgilidir." ifadesini kullandı. Sözcü Mao, Çin'in bu süreçte Esed ile temas kurup kurmadığı sorulduğunda ise yorum yapmaktan kaçınırken siyasi uzlaşma çağrısını yineledi.

Mao, İsrail'in ülkedeki durumdan istifade ederek Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgaline ilişkin, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, ülkeden kaçmıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Suriye'ye Siyasi Uzlaşma Çağrısı - Son Dakika

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