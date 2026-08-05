Çin'den Taiwan'a Yeniden Birleşme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Taiwan'a Yeniden Birleşme Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi'nin feshetme girişimini 'yeşil terör' olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin ile yeniden birleşme yanlısı partiyi feshetme girişimini kınadıklarını belirterek, siyasi muhalefeti bastırmaya yönelik bu hamlenin "yeşil terörü" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin'in Birleşmesini Teşvik Partisi'ni feshetme girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu adım, Taiwan'daki çeşitli gruplar ve kişilerin sert tepkisine yol açmıştı.

Sözcü, yeniden birleşmeyi savunmanın ve ayrılıkçı girişimlere karşı çıkmanın, Çin ulusunun genel çıkarlarına ve tarihin hakim eğilimlerine uygun olduğunu, bu nedenle de haklı ve meşru olduğunu ifade etti.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu girişiminin, özlerinde bulunan ayrılıkçı gündemden kaynaklandığını vurgulayan Chen, Taiwan'daki her kesimden insana, söz konusu yetkililerin bu ayrılıkçı doğasının farkına varıp iktidarı kötüye kullanmalarına ve siyasi manipülasyonlarına karşı birleşme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Taiwan'a Yeniden Birleşme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe’de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı Maltepe'de 15 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı
Gaziantep’te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Taraftarlar Samandıra’yı adeta yaktı Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

18:06
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
17:49
Victor Osimhen’i transferde şoke edecek gelişme
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme
17:26
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı
16:15
AK Partili Güler sinyali verdi Öcalan’ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir
16:03
TBMM’deki teklifte kritik detay Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 18:22:49. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den Taiwan'a Yeniden Birleşme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.