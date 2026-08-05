Çin'den Taiwan'a Yeniden Birleşme Vurgusu

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin ile yeniden birleşme yanlısı partiyi feshetme girişimini kınadıklarını belirterek, siyasi muhalefeti bastırmaya yönelik bu hamlenin "yeşil terörü" güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin'in Birleşmesini Teşvik Partisi'ni feshetme girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu adım, Taiwan'daki çeşitli gruplar ve kişilerin sert tepkisine yol açmıştı.

Sözcü, yeniden birleşmeyi savunmanın ve ayrılıkçı girişimlere karşı çıkmanın, Çin ulusunun genel çıkarlarına ve tarihin hakim eğilimlerine uygun olduğunu, bu nedenle de haklı ve meşru olduğunu ifade etti.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin bu girişiminin, özlerinde bulunan ayrılıkçı gündemden kaynaklandığını vurgulayan Chen, Taiwan'daki her kesimden insana, söz konusu yetkililerin bu ayrılıkçı doğasının farkına varıp iktidarı kötüye kullanmalarına ve siyasi manipülasyonlarına karşı birleşme çağrısında bulundu.