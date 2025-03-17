Çin'den Taiwan Boğazı'nda Askeri Tatbikat

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Taiwan Boğazı'nda gerçekleştirdiği askeri tatbikatların "Taiwan'ın bağımsızlığı" konusunda yabancı ülkelerle yapılan işbirliğine ve bu ülkelerin verdiği desteğe karşı kararlı bir tepki ve Taiwanlı ayrılıkçı güçlere ciddi uyarı olduğunu söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Çin'in askeri eylemlerinin ülkenin ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli, yasal ve haklı önlemler olduğunu belirtti.

Mao, Çin ordusunun pazartesi günü Taiwan Boğazı'nda düzenlediği askeri tatbikatın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Taiwan politikasına ilişkin yapılan son değişikliklerle ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan güçlerin eylemleriyle ilişkili olduğuna dair yorumlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafının Taiwan sorunuyla ilgili bir dizi yanlış adım attığını kaydeden Mao, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden "Taiwan'ın bağımsızlığı" girişimlerini desteklemeyen ve tek Çin ilkesini yansıtan ifadeleri silerek ABD'nin ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar verdiğini belirtti.

Mao, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve tek Çin ilkesinin Çin-ABD ilişkilerinin temel dayanağı olduğunu yineledi.

"Taiwan sorununun yanlış ele alınması Çin-ABD ilişkilerini temelinden sarsar" diyen Mao, ateşin suyla tezatı gibi "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçılığının da Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarla tezat oluşturacağını ve Çin'i Taiwan sorunuyla baskı altında tutmaya çalışanların sadece kendine zarar vereceğini ifade etti.

Mao, ABD'nin Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ile Çin-ABD ilişkilerine daha fazla zarar vermemek için Taiwan sorunuyla ilgili önceki ABD yönetimlerinin verdiği sözleri yerine getirmesi, kırmızı çizgileri aşan provokatif eylemlere son vermesi ve Taiwan'la ilgili meseleleri daha dikkatli şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.