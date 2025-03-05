Çin'den Ücretsiz Okul Öncesi Eğitime Destek

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, yüksek kaliteli bir eğitim sistemi inşa etme çabaları kapsamında ücretsiz okul öncesi eğitimi kademeli şekilde teşvik edecek.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre eğitimin güçlendirilmesi için üç yıllık bir eylem planı hazırlanıp uygulamaya konulacak.

Ayrıca zorunlu eğitimin dengeli ve yüksek kaliteli gelişimi teşvik edilecek ve lise düzeyindeki eğitim için ayrılan alanları artıracak.

Rapora göre Çin, mesleki eğitimi daha uyumlu hale getirmek amacıyla mesleki ve genel eğitimin entegre gelişimini ilerletecek ve okul-sanayi işbirliğini güçlendirecek.

Raporda ayrıca yükseköğretim kurumlarında belli kategorilerde reformların sürdürüleceği, kaliteli lisans eğitiminin genişletilmesine yönelik adımlar atılacağı ve dünya çapında üniversite ve akademik disiplinlerin geliştirilmesine daha büyük bir hızla devam edileceği belirtildi.