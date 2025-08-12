Çin'den Ukrayna Krizi için Barış Çağrısı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne olanak sağlayan tüm çabaları desteklediklerini belirterek, Rusya ile ABD'nin temaslarını sürdürmesinden, ilişkilerini iyileştirmesinden ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Ukrayna meselesini görüşmek üzere bir araya gelmeyi planladıkları yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri söz konusu görüşmeye davet edilmedi.

Lin, "İlgili tüm taraf ve paydaşların, vakti gelince müzakere sürecine katılmasını ve erken bir tarihte ilgili tarafların kabul edeceği, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmasını temenni ediyoruz" dedi.