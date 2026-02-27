Çin'den Ukrayna Krizine Barış Mesajı

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizi konusunda kendi yöntemleriyle barış için yapıcı rol oynamaya ve barışa yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Cuma günkü basın toplantısında Ukrayna krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, "Barış görüşmelerinin bir anda başarıya ulaşması beklenemez, ancak diyalog olduğu sürece her zaman barış umudu da vardır" dedi.