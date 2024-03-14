Çin'den uzaya gönderilen iki uydu anormallik yaşadı

XİCHANG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, uzaya gönderilen iki uyduda anormallikler yaşandığı bildirildi.
DRO-A ve DRO-B adlı uydular Çarşamba günü 20.51'de fırlatma merkezinden uzaya gönderilmişti. İki uydu, Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketine eklenen Yuanzheng-1S (Keşif-1S) üst kademe hava aracı ile taşınıyordu.
Roketin birinci ve ikinci kademeleri normal çalışırken, üst kademenin uçuş sırasında bir anormallikle karşılaşması sonucunda uydular önceden belirlenen yörüngeye doğru şekilde giremedi.
Fırlatma merkezi, ilgili müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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