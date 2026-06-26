Çin'den Venezuela'ya Acil Yardım - Son Dakika
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Çin'den Venezuela'ya Acil Yardım

Çin\'den Venezuela\'ya Acil Yardım
26.06.2026 18:14
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Çin, Venezuela'daki depremler sonrası acil insani yardım gönderecek ve destek sağlamaya hazır.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, hem Çin hükümetinin hem de Çin Kızılhaç Derneği'nin Venezuela'ya acil insani yardım göndereceğini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, depremlerin ağır can kaybına ve büyük yıkıma yol açtığını ifade etti. Çin hükümetinin Venezuela hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydeden Guo, Venezuela hükümetinin de Çin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Guo, gelişmeler doğrultusunda Venezuela'ya daha fazla destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Teyit edilmiş bilgilere göre depremlerde şu ana kadar iki Çin vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Guo, Çin'in Venezuela Büyükelçiliği'nin, ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliği konusunda her türlü çabayı gösterdiğini ve gerek duyulan tüm yardımı sağlayacağını söyledi.

Guo, Venezuela'daki Çin vatandaşlarına depremlerin yol açabileceği ikincil afetlere karşı tetikte olma uyarısında da bulundu.

Venezuela'da çarşamba gecesi meydana gelen iki şiddetli depremde en az 235 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de enkaz altında mahsur kaldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Venezuela'ya Acil Yardım - Son Dakika

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