Çin\'den Yapay Zeka Bloklaşmasına Tepki

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yapay zeka konusunda taraf tutmaya ve bloklaşmaya kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD hükümetinin "Yapay Zeka Fırsat Ortaklığı Ortak Bildirisi"ni imzalayan ülkelere bir mektup göndererek, benzer işlevlere sahip girişimlere aynı anda üye olamayacaklarını bildirmeyi planladığına dair haberleri değerlendirdi.

Lin, "Tüm ülkeler, kendi ulusal koşulları ve kalkınma ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği ortaklarını seçme hakkına sahiptir" dedi.

Lin, tüm tarafların sıfır toplamlı zihniyeti terk ederek dayanışma ve karşılıklı faydayı gözetmesini, tüm ülkelerin dijital egemenliğine saygı göstermesini ve adil ve makul bir küresel yapay zeka yönetişim sistemi oluşturmak üzere birlikte çalışmasını umduklarını belirtti.