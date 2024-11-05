Çin'den Yeni Hayalet Savaş Uçağı: FC-31

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Çin'in yeni geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı "FC-31"i, bu ay yapılacak ulusal havacılık fuarında gün yüzüne çıkarmayı planlıyor.

Çin Havacılık Sanayi Şirketi (Avic), 12-17 Kasım'da Guangdong eyaletinde düzenlenecek Cuhay Havacılık Fuarı'nda sergileyeceği uçak modellerinin fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Paylaşılan modeller arasında Avic'e bağlı Şınyang Hava Aracı Şirketi tarafından geliştirilen "FC-31" savaş jetinin "Gyrfalcon" (Akdoğan) prototipinin fotoğraf ve görüntüleri de yer aldı.

ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 5. nesil F-35 savaş jetlerinin muadili olarak tasarlanan "FC-31", şubat ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı'nda (WDS) potansiyel alıcılara gıyabında tanıtılmıştı.

Henüz geliştirme aşamasındaki savaş jetinin, yüksek hız ve manevra kabiliyetinin yanı sıra radarlardan kaçabilen hayalet uçak özelliğine sahip olması planlanıyor.

"Shenyang J-31" adıyla da anılan uçak ordu envanterine girdiğinde Çin, ABD'nin ardından iki ayrı hayalet savaş uçağı modeline sahip ikinci ülke olacak.

Çin'in daha önce geliştirdiği, ABD'nin "F-22" model savaş uçaklarının muadili "J-20" hayalet savaş uçakları 2017'te hizmete alınmıştı.