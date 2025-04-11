Çin\'den Yeni İletişim Uydu Fırlatışı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden görüntü

Çin, yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre cuma günü Beijing saatiyle 00.47'de Uzun Yürüyüş-3B roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)