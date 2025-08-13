WENCHANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya yeni bir internet uydu grubu fırlattı.
Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.43'te Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi tarafından fırlatılan uydu grubu başarıyla yörüngeye yerleştirildi.
İnternet uydu kümesini oluşturacak olan uydular, bu amaçla uzaya gönderilen sekizinci uydu grubu konumunda.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Yeni İnternet Uydusu Fırlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?