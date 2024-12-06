Çin'den Yeni Kuantum Bilgisayar: Tianyan-504

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HEFEİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 504 kübitlik işlem gücüne sahip "Xiaohong" çipiyle donatılmış "Tianyan-504" süper iletken kuantum bilgisayarı tanıtıldı. Perşembe günü tanıtılan ve yerel rekoru kıran bilgisayar, kuantum hesaplama alanında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Kuantum bilgisayar, China Telecom Kuantum Grubu, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kuantum Bilgi ve Kuantum Fiziği Mükemmeliyet Merkezi ve Çin'in doğusundaki Anhui eyaleti merkezli lider kuantum şirketi QuantumCTek Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

China Telecom Kuantum Grubu'nun verdiği bilgilere göre 500 kübitlik çip eşiğini aşan "Tianyan-504", kübit ömrü ve okuma doğruluğu gibi özellikler açısından IBM gibi uluslararası kuantum hesaplama platformlarının performansını yakalayabileceği izlenimi veriyor.

"Tianyan" kuantum bilişim bulut platformuna entegre edilecek kuantum bilgisayarına tüm dünyadan kullanıcılar erişilebilecek.

China Telecom'un Kasım 2023'te tanıttığı ve 50'den fazla ülkeden 12 milyondan fazla ziyaret alan kuantum bilişim bulut platformu "Tianyan", küresel kullanıcılara uygun ve basit kuantum bilişim hizmetleri sağlıyor.

Mayıs 2023'te Anhui'nin merkezi Hefei'de tamamen China Telecom'a ait bir iştirak olarak kurulan China Telecom Kuantum Grubu, kuantum teknolojisi araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor.