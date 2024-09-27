Çin'den Yeşil Enerji Vurgusu

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Pan Huimin, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu kalkınma hedefinin birçok iyi tarafının bulunduğunu ve yeni fırsatlar getirdiğini söyledi.

Pan, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde yaptığı konuşmada rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerjinin, Çin'in yeni eklenen kurulu gücüne önemli katkı veren kalemler ve ülkenin enerji arzı şebekesinde önemli güçler haline geldiğini belirtti.

Çin'in yıllık yeni eklenen rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji kurulu kapasitesinin, 2020'den bu yana dört yıl üst üste 100 milyon kilovatı aştığını belirten Pan, bu sayının, her yıl yeni eklenen toplam kurulu güç kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını teşkil ettiğini ifade etti.

Rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji sektörlerinin gelişiminin, Çin'in küresel enerji dönüşümünün yapı taşı olarak öne çıkmasını sağladığına dikkat çeken Pan, söz konusu sektörlerin dünya genelinde yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sağladığını kaydetti.

Pan, Çin'in rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji sektörlerinin, işletmelerin yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere somut katkılarda bulunduğunu söyledi.