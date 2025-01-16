Çin'den Yurtdışı Dolandırıcılık Uyarısı

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BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, bir bildiri yayımlayarak yurtdışında sözde iş imkanları vaatlerine karşı halkı tetikte olmaya çağırırken, dolandırıcıların ağına düşmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlık bildirisi, yurtdışında tuzağa düşürülerek irtibatları kesilen ve suç faaliyetlerinin ortasında kalan mağdurların ailelerinden gelen yardım taleplerindeki artış üzerine yapıldı.

Yerel kamu güvenlik birimlerine bu vakalarla ilgili kapsamlı soruşturmalar yürütmeleri talimatı verildiğini belirten bakanlık, yurt dışında mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve güvenli şekilde yurda dönmelerinin sağlanması için çaba sarf edildiğini bildirdi.

Genellikle yüksek maaşlı işler, ücretsiz yemek ve konaklama veya diğer cazip teklifler vaat eden denizaşırı dolandırıcılık birliklerinin kullandığı aldatıcı taktikler konusunda uyarıda bulunan bakanlık, bu taktiklerle yurtdışına çıkarılan mağdurların yasadışı olarak alıkonulabilecekleri ve telekom ile internet dolandırıcılığı planlarına katılmaya zorlanabileceklerini belirtti.

Bakanlık, yurtdışında kaybolan ya da mahsur kalan yakınları bulunan ailelere yerel polise bildirimde bulunmaları ve Çin diplomatik misyonları da dahil olmak üzere resmi kanallardan yardım istemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kamu güvenliği yetkililerinin, özellikle Myanmar'daki Myawaddy gibi yeni ortaya çıkan dolandırıcılık merkezlerine odaklanarak sınır ötesi telekom ve internet dolandırıcılığına karşı mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık, halkın güvenliği, mülkiyeti ve meşru hak ve menfaatlerinin daha fazla korunması amacıyla uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliğinin güçlendirilmesi için çaba sarfedileceğini söyledi.