Çin, Deniz Ekolojik Çevresini Koruma Konusunda Kararlı

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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Perşembe günü "Çin'de Deniz Ekolojik Çevresinin Korunması" başlıklı bir rapor yayımladı.

Rapor, önsöz ve sonuç bölümleri haricinde yedi bölümden oluşuyor. Söz konusu bölümler ise "İnsanlar ile Okyanusun Uyum İçinde Bir Arada Yaşaması için Deniz Ekolojik Çevresini İyileştirmek", "Deniz Ekolojik Çevre Korumasını Koordine Etmek", "Deniz Ekolojik Çevresinin Sistematik Yönetişimi", "Deniz Ekosistemlerinin Bilime Dayalı Korunması ve Yenilenmesi", "Deniz Ekolojik Çevresinin Denetim ve Yönetimini Güçlendirmek", "Çin'in Denizcilikte Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınmasını Geliştirmek" ve "Deniz Ekolojik Çevresinin Korumasında Çok Yönlü Uluslararası İşbirliği Yürütmek" başlıklarıyla yer aldı.

Raporda Çin'in, deniz ekolojik çevresinin korunmasında sıkı bir savunucu ve aktif bir katılımcı olduğu belirtilirken, bunun ise güzel bir Çin ve güçlü bir denizcilik ülkesi inşa etme girişimleri için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Rapora göre, Çin'de deniz ekolojik çevresi, yıllar süren sıkı çalışmalar sayesinde belirli deniz alanlarındaki ekosistem hizmet ve işlevlerinin kapasitesinde belirgin bir artışla birlikte genel bir iyileşme sergiledi.

Raporda, "Bu başarılar, ülkenin deniz ekolojik çevresini korumaya yönelik kararlılığın bir kanıtıdır" ifadesi yer aldı.