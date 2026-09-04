Çin desteğiyle inşa edilen El Salvador Ulusal Kütüphanesi kültürel simge oldu
El Salvador'un başkenti San Salvador'da, Çin'in desteğiyle inşa edilen Ulusal Kütüphane, Kasım 2023'te resmen açıldı. Yaklaşık 24 bin metrekarelik alana sahip yedi katlı kütüphane, 24 saat hizmet vererek kentin yeni kültürel simgesi haline geldi.
SAN SALVADOR, 4 Eylül (Xinhua) -- El Salvador'un başkenti San Salvador'da bulunan El Salvador Ulusal Kütüphanesi, 3 Eylül 2026.
Çin'in desteğiyle inşa edilen El Salvador Ulusal Kütüphanesi, Kasım 2023'te resmen açıldı. Yaklaşık 24.000 metrekare alana sahip yedi katlı kütüphane, 24 saat boyunca halka hizmet veriyor. Kütüphane, San Salvador'un yeni kültürel simgesi haline geldi. (Fotoğraf: Liu Wenhui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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