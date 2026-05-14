Çin Dijital Sektörü İlk Çeyrekte Büyüdü

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in dijital sektörü, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 artışla 9,5 trilyon yuan (yaklaşık 1,39 trilyon ABD doları) gelir elde etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 yüzde puan daha yüksek gerçekleşti.

Söz konusu dönemde sektörün toplam karı, yıllık bazda yüzde 23,6 artışla 737,8 milyar yuana ulaşırken, büyüme hızı ise yüzde 16,6 puan ivme kazandı.

Verilere göre, Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı Mart sonu itibarıyla 4,9 milyonu aştı.

Yılın ilk üç ayında, elektronik bilişim imalat sektöründeki önde gelen şirketlerin katma değerli sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,6 genişlerken, yazılım sektörünün geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artış gösterdi.