Çin Dışişleri Bakanı'ndan Sudan'a Tebrik

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi perşembe günü Sudan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Ali Yusuf Ahmed el-Şerif'i tebrik etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Sudan'ın köklü bir dostluğa sahip olduğunu ve 65 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı bir gelişme kaydettiğini söyledi.

Eylül ayında Beijing'de düzenlenen Çin- Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan, Çin-Sudan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik stratejik rehberlik sağlayan verimli bir toplantı gerçekleştirmişti.

Wang, Çin-Sudan stratejik ortaklığının istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak amacıyla iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek ve iki dışişleri bakanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için Ali Yusuf Ahmed el-Şerif ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.