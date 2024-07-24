Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Bulunması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Bulunması Çağrısında Bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması çağrısında bulundu. Wang, Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti ve Çin'in Ukrayna'daki insani durumu yakından takip ettiğini ve ülkeye insani yardım sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

24.07.2024 15:37
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GUANGZHOU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleşen görüşmede Ukrayna krizinin üçüncü yılına girdiğini ve devam eden çatışmanın tırmanma ve yayılma riski taşıdığını söyledi.

Çin'in Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını sürdürdüğünü kaydeden Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konan dört ilkenin, Çin'in bu krize çözüm bulunması yönündeki temel yaklaşımını teşkil ettiğini belirtti.

Bu bağlamda Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik altı ortak anlayış belirlediğini hatırlatan Wang, bunların arasında çatışmanın yönetilmesine ilişkin üç ilke, barış planına ilişkin üç unsur, üç insani endişe, nükleer risklerin önlenip sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının sağlanması için önemli tedbirlerin yer aldığını söyledi.

Wang bu uzlaşının uluslararası toplumdan geniş çaplı destek ve olumlu tepki topladığını da sözlerine ekledi.

Çin'in tüm çatışmaların müzakere masasında sona ermesi ve tüm anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını belirten Wang, son zamanlarda hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın müzakerelere yönelik istek sergilediğini sözlerine ekledi.

"Koşullar ve zamanlama henüz olgunlaşmamış olsa da, barışa olanak sağlayan tüm çabaları destekliyoruz ve ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yapıcı bir rol oynamayı sürdürmeye hazırız" diyen Wang, Çin'in Ukrayna'daki insani durumu yakından takip ettiğini ve ülkeye insani yardım sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Dmitro Kuleb, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Bulunması Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Bulunması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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