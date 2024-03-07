Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ABD'nin Çin'e yönelik söz ve eylemleri tutarlı olmalı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'in kalkınması konusunda objektif ve rasyonel bir bakış benimsemesi ve Çin-ABD ilişkilerine yönelik taahhütlerini yerine getirmesi için söz ve eylemlerinin tutarlı olması gerektiğini belirtti.
Wang, Perşembe günü Çin'in 14. Ulusal Halk Kongresi oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, Çin-ABD ilişkilerinin, iki ülke halklarının refahı ile insanlık ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Bakan, "Bizim duruşumuz, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği üç ilke olan karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği" dedi.
Barış içinde birlikte yaşamanın temel çizgiyi oluşturduğunu kaydeden Wang, Çin ve ABD gibi iki büyük ülke arasındaki çatışma ve cepheleşmenin öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.
ABD'nin Çin konusundaki yanlış algılarının devam ettiğini ve ABD'nin verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediğini belirten Wang, ABD'nin Çin'i baskı altına almak için kullandığı taktiklerin sürekli değiştiğini, tek taraflı yaptırımlar listesinin uzamaya devam ettiğini ve Çin'e yönelik temelsiz suçlamalarının ayyuka çıktığını ifade etti.
Bakan, "Eğer ABD'nin söylemleriyle eylemleri birbirini tutmuyorsa, büyük bir ülke olarak inanılırlığı nerede o zaman? Eğer Çin kelimesini her duyuşunda geriliyorsa, büyük bir ülke olarak kendine güveni nerede? Eğer sadece kendisi zenginleşmek istiyor ama diğer ülkelerin meşru kalkınma hakkını hor görüyorsa, uluslararası adalet nerede? Eğer sürekli olarak değer zincirinin en tepesini tekeline alıyor ve Çin'i en altta tutuyorsa rekabet eşitliği nerede?" diye sordu.
Wang, "ABD'ye yönelik meydan okuma, Çin'den değil, kendi içinden geliyor. Eğer ABD, Çin'i baskı altına almayı saplantı haline getirirse bu en çok kendine zarar verir" dedi.
ABD ile her zaman diyalog ve iletişimi güçlendirmeye istekli olduklarını kaydeden Wang, iki tarafın iki büyük ülke olarak bu dünyada iyi geçinmenin doğru yolunu kesinlikle bulabileceğine olan inancını dile getirdi.
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