 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahat sonrasında yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika'ya modernleşme sürecinde destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Wang, farklı ulusal koşullara sahip olan bu dört ülkenin kendi kalkınma yollarını aradıklarını ve Afrika kıtasının yeniden canlandırılmasını ortaklaşa teşvik ettiklerini ifade etti. Çin, Afrika'ya çok yönlü destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika\'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız
21.01.2024 - 10:40,
Abone Ol

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya modernleşme sürecinde yol arkadaşı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine gerçekleştirdiği son seyahatle ilgili Cuma günü basına bilgi verirken yaptı.

Wang, dört Afrika ülkesinin farklı ulusal koşullara sahip olmasına rağmen, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolları aradıklarını ve Afrika kıtasının genel olarak yeniden canlandırılmasını ortaklaşa teşvik ettiklerini ifade etti.

Afrika'nın umut vadeden bir kıta olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in Afrika'ya modernleşme yolunda çok yönlü destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Afrika, Çin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:23:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement