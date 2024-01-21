Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika\'ya Modernleşme Sürecinde Yol Arkadaşı Olmaya Hazırız

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'ya modernleşme sürecinde yol arkadaşı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine gerçekleştirdiği son seyahatle ilgili Cuma günü basına bilgi verirken yaptı.

Wang, dört Afrika ülkesinin farklı ulusal koşullara sahip olmasına rağmen, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolları aradıklarını ve Afrika kıtasının genel olarak yeniden canlandırılmasını ortaklaşa teşvik ettiklerini ifade etti.

Afrika'nın umut vadeden bir kıta olduğunu vurgulayan Wang, Çin'in Afrika'ya modernleşme yolunda çok yönlü destek vermeye hazır olduğunu söyledi.