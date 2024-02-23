Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya ile İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

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BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, içinde bulunduğumuz yılın Çin-Almanya kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Wang, Çin'in Almanya ile iletişimi daha da güçlendirmeye, stratejik karşılıklı güveni pekiştirmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.

Wang, iki tarafın pazar ilkelerine dayanan açık bir tutum ve rasyonel bir ruh sergileyerek tatbiki işbirliğini teşvik etmek konusunda kararlı olması, ortak ilerleme ve kalkınma bağlamında farklılıkları uygun şekilde çözüme kavuşturması ve küresel istikrar, kalkınma ve refaha olumlu katkılarda bulunması gerektiğini ifade etti.

Plötner ise Almanya'nın çeşitli alanlarda Çin'le işbirliğini daha da genişletmeyi, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadeleye ve dünyada barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine yeni katkılarda bulunmayı umduğunu belirtti.