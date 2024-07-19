Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı tebrik etti

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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, göreve başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı tebrik etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çarşamba günü gönderdiği kutlama mesajında Ortadoğu'da eşsiz ve önemli etkiye sahip bir ülke olan BAE'nin, Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Mayıs'ta Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in BAE Devlet Başkanı'yla bir sonraki aşamada Çin-BAE ilişkilerinin geliştirilmesi için stratejik planlar yaptığını ifade etti.

Wang, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek ve Çin-BAE ilişkilerini daha yüksek seviyeye çıkarmak için göreve gelen başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı ile yakın teması sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.