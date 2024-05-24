Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı ile görüştü

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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede, içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, ikili ilişkilerin son 50 yıldaki gelişimine ilişkin başarılı deneyimi her iki tarafın da sistematik olarak gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin-Brezilya ilişkilerine yeni anlamlar katmak, yeni kalkınma hedefleri belirlemek ve bir sonraki "altın 50 yılı" birlikte kucaklamak üzere her iki tarafın ileriye dönük bir vizyonla stratejik planlar yaparken, uluslararası konjonktürdeki değişiklikleri ve birbirlerinin kalkınma stratejilerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Günümüzde dünyanın yüzyıldır görülmemiş köklü değişikliklerden geçtiğini kaydeden Wang, uluslararası durumun kaotik ve birbirine geçmiş bir hal aldığını ve sıcak gündem konularının art arda geldiğini ifade etti.

Wang, Çin ve Brezilya'nın temsil ettiği "Küresel Güney" ülkelerinin kolektif bir yükseliş sergilediğini ve uluslararası güçte daha dengeli ve makul bir yapıyı teşvik ettiğini görmenin cesaret verici olduğunu söyledi.

Brezilya'nın bu yıl G20 dönem başkanı olarak yaptığı çalışmalara tam destek verdiklerini ve G20 Rio Zirvesi'nin başarılı şekilde gerçekleşmesi için Brezilya ve diğer G20 üyeleriyle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Wang, Güney Ortak Pazarı (Mercosur) ve Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ile işbirliğini teşvik etmeye büyük önem verdiklerini ve Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek üzere Brezilya'yla koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Amorim ise Brezilya'nın Çin'le işbirliğine büyük önem atfettiğini kaydederek, Çin'in Brezilya'nın en büyük pazarı olduğuna, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar ABD dolarına yaklaştığına ve bu ticaretin geliştirilmesi için halen büyük potansiyel bulunduğuna dikkat çekti.

Amorim, Brezilya'nın Çin'le yakın iletişim kurmaya, çeşitli alanlarda işbirliği planlamaya, ticaret ve yatırım ölçeğini büyütmeye, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi yeni alanları genişletmeye ve Brezilya-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının anlamını sürekli olarak zenginleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yoksulluğun ortadan kaldırılmasına büyük önem verdiğini ve Çin'in bu alanda olağanüstü başarılar elde ettiğini hatırlatan Amorim, iki tarafın etkileşim ve işbirliğini güçlendirebileceğine vurgu yaptı.

Brezilya ve Çin'in birçok önemli meselede aynı duruşu paylaştığını kaydeden Amorim, Latin Amerika ile Çin'in işbirliğini güçlendirmesini desteklediklerini ve Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda çok taraflılığı gözetmek ve hegemonyacılığa karşı çıkmak üzere Çin'le yakın koordinasyon ve işbirliği yürütmeye hazır olduklarını belirtti.