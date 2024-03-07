Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-AB İlişkilerinde Sorunların Çözüme Kavuşturulmasını Temenni Ediyor

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerde karşılaşılan her sorunun çözüme kavuşturulması temennisinde bulundu.

Wang, Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, AB'nin Çin'i "hem ortak, hem rakip hem de sistemik rakip" olarak nitelemesinin gerçeklerle örtüşmeyip uygulanabilir olmadığını ifade ederek, bunun Çin-AB ilişkilerinde sadece karmaşa ve engellere yol açtığını belirtti.

Bakan,"Bu, kavşağa gelince kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların aynı anda yanması gibi bir şey. Bu durumda nasıl yola devam edilebilir?" diye sordu.

Çin ve AB'nin temel çıkar çatışmaları ya da jeopolitik stratejik çelişkileri olmadığına işaret eden Wang, iki taraf arasındaki ortak çıkarların, farklılıkların kat kat üzerinde olduğunu kaydetti.

Wang, "İki taraf da karşılıklı olarak doğru bir şekilde ortak olarak nitelenmeli. İşbirliği, ilişkinin belirleyici özelliği, özerlik bu ilişkinin kilit önemdeki değeri ve kazan-kazan anlayışı ise bu ilişkinin geleceği olmalı" diye konuştu.

Wang, güçlü bir AB'nin, uzun vadede Çin'in çıkarlarına uygun olduğunu, güçlü bir Çin'in de AB'nin temel çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Wang, Çin ve AB'nin birlikte çok taraflılığın uygulayıcıları, açık kalkınmanın savunucuları ve kültürel diyaloğun destekçileri olarak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakan, "Çin ve AB karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürdürdüğü sürece hiçbir blok cepheleşmesi oluşturma çabası başarılı olamaz. Çin ve Avrupa, dışa açıklık ve kazan-kazan anlayışına bağlı kaldığı sürece küreselleşme karşıtlığı üstün gelemez" dedi.