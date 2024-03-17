Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ye ülkesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Perşembe günü gönderdiği mesajında, Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve sellerin yol açtığı ağır can ve mal kayıplarından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu ifade etti.
Hayatını kaybedenler için derin üzüntülerini bildiren Wang, yaslı ailelere baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
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Antalya'da Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlardaki kalan çocuklar, vatandaşlara ramazan yardım kolisi dağıttı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar, Kayseri Türk Kızılay Şubesi çalışanları ve gönüllüleriyle kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı yaptı. Çocuklar, daha sonra yardım ettikleri ailelerle iftar açtı.
Konya'da bir kişi tarafından hastaneye getirilen ve öleceği düşünülerek bahçeye bırakılan 3 günlük buzağı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla hayata döndürüldü. Buzağının bakımı özenle yapılarak, bir aydır bebek gibi beslenip büyütülüyor. Buzağının adı 'Fındık' olarak belirlendi ve fakülte öğrencileri de ilgi gösteriyor.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Yağdere Mahallesi'nde 8 yıldır devam eden geleneksel imece usulü iftar sofrası büyük ilgi gördü. Tüm mahalle halkının katkılarıyla gerçekleşen iftar buluşmasında 3 binden fazla vatandaş bir araya geldi. Konuklara geleneksel yemekler ikram edildi ve kaynaşma sağlandı. Mahalle muhtarı, katılımcılara teşekkür etti.
Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde Türkiye ikincisi oldu. 2 bin 146 balcıya toplam 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte 500 bin kovanda yapılan üretimle 2023 yılında 12 bin 900 ton bal üretildi.
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği etkinlikleri Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde devam etti. Çocuklar, Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve gölge tiyatrosu oyunlarını ilgiyle takip etti.
Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan Kilis tava, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yörede doğal ortamda yetişen kuzunun etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tava, domates, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor. Pideyle tüketilen Kilis tava, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor. Kilis Belediyesinin girişimleriyle 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yemeğin il dışından da rağbet görmeye başladığını dile getiren kasap Uğur Kırşanlıoğlu, ramazanda lahmacun, oruk kebabı, patlıcan kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavanın talep gördüğünü belirtti.
Tuzla'da bir kişi, husumetli olduğu bir kişinin park halindeki aracına silahla ateş etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı araştırırken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen Hilye-i Saadet sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, hüsnühat sanatının en güzel hilye örnekleri yer alıyor. Sergi, 5 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
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